Мишина и Галлямов: прокатом на Гран-при в Японии удовлетворены, но это не максимум

ТАСС, 13 ноября. Чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов удовлетворены выступлением на этапе серии Гран-при в Токио, однако не считают результат в Японии своим максимумом. Об этом они рассказали журналистам после победы на турнире.

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

"Мы скорее больше удовлетворены своим прокатом, но понимаем - это далеко не максимум, много в чем нужно прибавлять и [много что нужно] исправлять, - рассказал Галлямов. - Но мы рады были прочувствовать эту потрясающую японскую атмосферу, это невероятная поддержка и непередаваемые ощущения, за которые мы очень благодарны".

"Не могу сказать, что у нас получились наши лучшие прокаты, короткая была нормальной, зачетной, а в произвольной мы допустили одну ошибку. Сложно собираться на каждый старт - человек не робот, допускает иногда какие-то ошибки, и мы стремимся к тому, чтобы снизить их вероятность. Поэтому спортсмены и работают каждый день, по два раза", - отметила Мишина.