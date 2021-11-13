Чемпион мира в танцах на льду Кацалапов поделился ожиданиями от олимпийского сезона

ТАСС, 13 ноября. Чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, ожидает интересного олимпийского сезона. Об этом Кацалапов рассказал журналистам после победы на этапе Гран-при в Токио.

Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Японии, набрав 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78). На третьей строчке расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).

"В этом сезоне у меня просто не было времени изучить катание соперников. Когда смотришь, начинаешь так или иначе сравнивать себя с ними, но я лично занимался тем, чтобы вылечить спину, форсированием нашей подготовки и практически никого не смотрел, - рассказал Кацалапов. - Здесь, на тренировках в Японии, удалось увидеть, как круто все катаются, какие крутые новые элементы. Сезон особенный, и, думаю, он будет очень интересным".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.