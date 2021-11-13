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Кубок Карьяла

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея

Форвард СКА побил рекорд Александра Овечкина
Матвей Мичков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Матвей Мичков
© Петр Ковалев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд Александра Овечкина.

Мичков отличился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней, на данный момент счет в игре 3:2 в пользу шведов. Нападающий побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

В матче со шведами Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс". Также гол в таком исполнении называют именем финского нападающего Микаэля Гранлунда, который подобным образом забросил шайбу в ворота сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира 2011 года (3:0).

В четверг Мичков вышел на лед в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную. Он побил рекорд вратаря Владислава Третьяка, дебютировавшего в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В истории сборной России рекорд принадлежал нападающему Александру Овечкину (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 2 сентября в матче с "Северсталью". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

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