Галимов: российские хоккеисты были в шоке после гола Мичкова в ворота шведов

Россияне проиграли во втором матче Кубка Карьяла команде Швеции со счетом 2:4. Мичков, отличившийся в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней, стал самым молодым автором гола в истории российской сборной, форвард забросил шайбу в стиле "лакросс". Нападающий побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России пребывали в шоке после дебютного гола за национальную команду Матвея Мичкова. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Артем Галимов.

"Гол есть гол, хорошо что забил, молодчик. На лавке сказали ему: "Молодец". Все были в шоке", - сказал Галимов.

В турнирной таблице Кубка Карьяла первое место занимает сборная Швеции, набравшая 6 очков после двух матчей. Далее идут финны (3 очка, 1 матч), чехи и россияне очков не набрали. Российская сборная потеряла шансы на победу в Кубке Карьяла.