Бывший чемпион UFC Холлоуэй оценил перспективы Чимаева

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй считает, что у Хамзата Чимаева большое будущее в организации. Об этом Холлоуэй рассказал ТАСС.

Чимаев провел в UFC четыре поединка и во всех одержал досрочные победы.

"Только уважение этому парню, - сказал Холлоуэй. - У него четыре боя в UFC, и сколько ударов он там пропустил? Парочку? Это заслуживает уважения, это круто".

"Но сейчас придет время, когда ему предстоят бои с парнями из топ-5. Это будет очень интересно, думаю, у него большое будущее", - добавил боец.

27-летний Чимаев является уроженцем Чеченской Республики, с 19 лет он представляет Швецию. Всего в его активе 10 побед и ни одного поражения.