Экипаж Стульнева одержал победу на первом этапе Кубка Европы по бобслею в Норвегии

ТАСС, 13 ноября. Экипаж под управлением Алексея Стульнева занял первое место в соревновании четверок на первом этапе Кубка Европы по бобслею. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

Стульнев вместе с разгоняющими Владиславом Жаровцевым, Дмитрием Захряпиным и Кириллом Антюхом по сумме двух заездов показали результат 1 минута 42,57 секунды. Серебро и бронзу завоевали экипажи из Швейцарии - четверки под управлением Тимо Ронера (отставание 0,31 секунды) и Михаэля Куонена (+0,33) соответственно.

Также в субботу в женских соревнованиях бобов-двоек россиянки Алена Осипенко и Анна Парфенова заняли третье место.

Этап Кубка Европы в Норвегии завершится 14 ноября.