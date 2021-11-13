Гарпенлёв: гол в стиле "лакросс" тяжело забить, это делает Мичкова особенным

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Заброшенная в матче против шведов шайба в стиле "лакросс" позволяет говорить о нападающем сборной России Матвее Мичкове как об особенном игроке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.

Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс" в ворота шведской сборной в матче второго тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла (2:4). Он отличился в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней и стал самым молодым автором гола за национальную команду в истории отечественного хоккея, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

"Это очень красивый гол, я поздравил его с этим на льду. К сожалению, он был забит в матче против нас, но сам игрок заслуживает, чтобы у него было хорошее будущее. Что касается того, пробовал ли я так забивать, то я этого делать не пытался, так как это не мой стиль игры", - сказал нападающий шведской сборной Антон Ландер.