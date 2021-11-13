Гарпенлёв: гол в стиле "лакросс" тяжело забить, это делает Мичкова особенным

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Заброшенная в матче против шведов шайба в стиле "лакросс" позволяет говорить о нападающем сборной России Матвее Мичкове как об особенном игроке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.
Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс" в ворота шведской сборной в матче второго тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла (2:4). Он отличился в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней и стал самым молодым автором гола за национальную команду в истории отечественного хоккея, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
"Это очень красивый гол, я поздравил его с этим на льду. К сожалению, он был забит в матче против нас, но сам игрок заслуживает, чтобы у него было хорошее будущее. Что касается того, пробовал ли я так забивать, то я этого делать не пытался, так как это не мой стиль игры", - сказал нападающий шведской сборной Антон Ландер.
Шайбу Мичкова высоко оценил и главный тренер шведской сборной Юхан Гарпенлёв. "Я впечатлен этой шайбой. Подобные голы тяжело забивать, не так много игроков могут это делать. Не думаю, что более возрастные игроки в команде соперника злятся из-за этого, - сказал он. - Если тебе 16, 25 или 30 лет, ты пытаешься выиграть матч и ни о чем больше не думаешь. Думаю, у россиян такая же ситуация. Мы видели подобные голы раньше, их часто забивают в Америке. Те, кто так забивают, - особенные игроки".
Также шведский специалист оценил действия вратаря своей команды в матче с россиянами. "Мы посмотрим завтра, кто сыграет в воротах, но Густав [Линдваль] провел отличный матч. Он сделал несколько хороших сейвов в первом периоде. Во втором сборная России имела несколько шансов, но наша команда стала играть лучше и не сдалась", - отметил он.
Заключительный тур Кубка Карьяла состоится в воскресенье. Сборная Швеции сыграет командой Финляндии, россияне встретятся с чехами.