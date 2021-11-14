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ЧМ-2022 по футболу

Сборные Бельгии и Франции вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года

Команды одержали победы в матчах предпоследнего тура отборочного турнира
Килиан Мбаппе (сборная Франции) EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Килиан Мбаппе (сборная Франции)
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 14 ноября. Сборные Бельгии и Франции досрочно квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года, одержав победы в матчах предпоследнего тура отборочного турнира.

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Французы дома разгромили команду Казахстана со счетом 8:0. Четыре мяча забил Килиан Мбаппе, два раза отличился Карим Бензема, по голу на счету Адриана Рабьо и Антуана Гризманна. Мбаппе стал первым игроком, забившим три и более мяча в официальном матче за сборную Франции с 1985 года. Тогда хет-трик в игре с командой Люксембурга оформил Доминик Рошто.

Сборная Франции набрала 15 очков после семи матчей и гарантировала себе первое место в группе D. Второе место занимает команда Финляндии (11 очков), далее идут сборные Украины (9), Боснии и Герцеговины (7) и Казахстана (3). В заключительном туре 16 ноября французы на выезде сыграют с финнами, а украинцы - с боснийцами.

Команда Бельгии на своем поле обыграла эстонцев со счетом 3:1. Забитыми мячами у победителей отметились Кристиан Бентеке, Янник Феррейра Карраско и Торган Азар, у проигравших отличился Эрик Сорга. В другом матче группы E сборная Уэльса разгромила команду Белоруссии со счетом 5:1. Бельгийцы набрали 19 очков и обеспечили себе первое место в группе, далее идут команды Уэльса (14 очков), Чехии (11), Эстонии (4) и Белоруссии (3). В заключительном туре валлийцы примут бельгийцев, а чехи - эстонцев.

В матче группы G сборная Нидерландов упустила победу в матче с командой Черногории, ведя с разницей в два мяча. На два гола Мемфиса Депая черногорцы ответили мячами Ильи Вукотича и Николы Вуйновича на 83-й и 86-й минутах соответственно. Сборная Нидерландов с 20 очками возглавляет группу, далее идут команды Турции (18), Норвегии (18), Черногории (12), Латвии (6) и Гибралтара (0). В заключительном туре 16 ноября сборная Нидерландов примет команду Норвегии, турки на выезде сыграют с черногорцами, а латвийцы - с гибралтарцами.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Помимо сборных Бельгии и Франции в финальную часть уже квалифицировались команды Дании, Германии и Бразилии, сборная Катара сыграет в мировом первенстве на правах хозяина соревнований. На чемпионате мира выступят 13 европейских сборных.

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