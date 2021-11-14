Роман Ротенберг: здоровье тренера-консультанта сборной России Знарка улучшается

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Состояние тренера-консультанта сборной России по хоккею Олега Знарка улучшается. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Знарок из-за симптомов ОРВИ вынужден был пропустить Кубок Карьяла.

"Его состояние улучшается. Мы 100-процентно рассчитываем на его поездку на молодежный чемпионат мира - его опыт необходим для победы", - сказал Ротенберг.

Также первый вице-президент федерации рассказал об общении по ходу турнира с главным тренером череповецкой "Северстали" Андреем Разиным, который помогал национальной команде в качестве консультанта. "Мы много вместе общались, он очень сильно помог улучшить нам компоненты игры по ходу турнира. Это слаженная работа всей команды, мы помогли ребятам совершить подвиг", - отметил он.