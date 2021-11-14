{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Роман Ротенберг: здоровье тренера-консультанта сборной России Знарка улучшается

Специалист из-за появившихся симптомов ОРВИ был вынужден пропустить первый этап Евротура - Кубок Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Состояние тренера-консультанта сборной России по хоккею Олега Знарка улучшается. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Знарок из-за симптомов ОРВИ вынужден был пропустить Кубок Карьяла.

"Его состояние улучшается. Мы 100-процентно рассчитываем на его поездку на молодежный чемпионат мира - его опыт необходим для победы", - сказал Ротенберг.

Также первый вице-президент федерации рассказал об общении по ходу турнира с главным тренером череповецкой "Северстали" Андреем Разиным, который помогал национальной команде в качестве консультанта. "Мы много вместе общались, он очень сильно помог улучшить нам компоненты игры по ходу турнира. Это слаженная работа всей команды, мы помогли ребятам совершить подвиг", - отметил он.

Теги
Кубок КарьялаЗнарок, Олег Валерьевич
ЧМ по самбо
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по самбо в Узбекистане
Россияне завоевали 18 наград, в том числе восемь золотых
Читать полностью