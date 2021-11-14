Определились все участники женского олимпийского хоккейного турнира

ТАСС, 14 ноября. Женские сборные Дании, Чехии и Швеции по хоккею стали последними участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

С 11 по 14 ноября в Германии, Чехии и Швеции прошли три квалификационных турнира, победители которых завоевали путевки на Олимпиаду. В турнире в Германии первое место заняла команда Дании, вторыми стали австрийки, третьими - немки, четвертыми - итальянки. На турнире в Чехии победу одержали хозяйки, второе место заняли венгерки, в матче за третье место сыграют сборные Норвегии и Польши. На соревнованиях в Швеции также победу одержали хозяйки, второе место заняли француженки, третье - словачки, четвертое - сборная Южной Кореи.

В женском олимпийском хоккейном турнире примут участие десять сборных, семь из которых отобрались на турнир по рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF). Сборная России сыграет в группе А с командами Канады, США, Финляндии и Швейцарии. в группу В помимо победителей квалификации попали команды Японии и Китая.

В четвертьфинал выйдут все команды группы А и три лучшие сборные группы В. Женский олимпийский хоккейный турнир пройдет с 3 по 17 февраля.

Женский олимпийский хоккейный турнир проводится с 1998 года, пять раз в финале играли сборные Канады и США. Единственной командой не из Северной Америки, доходившей до финала Игр, была сборная Швеции, которая в решающем матче в 2006 году проиграла канадкам (1:4). Сборная Канады выигрывала Олимпийские игры четыре раза, команда США - два. Действующими олимпийскими чемпионками являются американки.

Сборная России ни разу не завоевывала медали Олимпиад. Бронзовые награды трижды выигрывали финки, по разу - шведки, американки и швейцарки. Лучшим результатом российской команды на Олимпийских играх является четвертое место в 2018 году.