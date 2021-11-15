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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Мухамадуллин считает, что со зрителями будет проще играть на молодежном чемпионате мира

На матчах турнира смогут присутствовать до 4-5 тысяч зрителей

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Присутствии зрителей на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде положительно скажется на эмоциях игроков. Такое мнение ТАСС высказал защитник национальной команды Шакир Мухамадуллин.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. На матчах смогут присутствовать до 4-5 тыс. зрителей. Прошлое мировое первенство проходило без болельщиков из-за коронавируса.

"Со зрителями будет легче в плане эмоций, - сказал Мухамадуллин. - Без зрителей приходилось самим себя заводить, в раздевалке подбадривать. В Канаде поддержка колоссальная, люди приходят на хоккей, в этом плане будет проще, а в плане игры все будет также".

"Для нас это очень важный турнир после предыдущего сезона. Да, новый состав, но есть и те, кто уже сыграл на нем, и я думаю, проблем с настроем и подготовкой не будет. Мы, кто играли, всячески будем новичкам подсказывать, помогать, а если у кого-то будет волнение, будем успокаивать. Главное - на сборе быть одной семьей и потом уже идти шаг за шагом", - добавил он.

Мухамадуллин принимал участие в последнем чемпионате мира, на котором россияне заняли четвертое место. "Уроки мы извлекли, но про них не стоит говорить. Турнир уже прошел и после него будет видно, пошли ли они нам на пользу", - подчеркнул он.

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