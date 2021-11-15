Бывший главный тренер "Астаны" Тихонов заявил, что готов к работе в РПЛ

ТАСС, 15 ноября. Бывший главный тренер казахстанской "Астаны" Андрей Тихонов рассмотрит любое предложение о работе от клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Комментарий Тихонова приводит газета "Спорт-Экспресс".

В конце октября Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила Тихонова от соревнований под эгидой организации на 24 месяца за неуважительное отношение к сопернику. В гостевом матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги с "Кайратом" (0:1), который прошел 24 октября, Тихонов в конце первого тайма увел футболистов "Астаны" с поля. В начале ноября он покинул пост главного тренера.

"Я пока что отдыхаю, до Нового года уж точно, - сказал Тихонов. - Уже нахожусь в поисках работы тренера. После Нового года начну заниматься этим гораздо активнее. Если из клуба Российской премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его".

Тихонову 51 год, он возглавлял "Астану" с октября 2020 года. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. До этого он возглавлял красноярский "Енисей", с которым занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в ФНЛ. Также Тихонов работал ассистентом тренера в московском "Спартаке".