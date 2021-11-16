Чернышенко: конкурс "Ты в игре" помогает популяризировать здоровый образ жизни в России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре" является эффективным инструментом для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в регионах России. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На конкурс могут быть представлены действующие онлайн- и офлайн-проекты в сфере любительского спорта как от физических, так и от юридических лиц, в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Прием заявок продлится на сайте "Ты в игре" до 21 января 2022 года. Участнику достаточно зарегистрироваться и ответить на вопросы о проекте. Отборочный этап, в рамках которого в лонг-лист конкурса будут отобраны 250 проектов, пройдет до 4 февраля 2022 года.

"Конкурс носит по-настоящему всероссийский характер, расширяя возможности для поиска и поддержки ярких, вдохновляющих спортивных проектов. Напомню, что один из показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" - это увеличение количества людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. По итогам первого сезона "Ты в игре" экспертную поддержку от лидеров спортивной индустрии получили 200 проектов-финалистов. Конкурс показал себя как действительно эффективный инструмент для развития спортивных инициатив в регионах России, популяризации здорового образа жизни, вовлечения людей в спортивную деятельность", - подчеркнул Чернышенко.

Конкурс направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.