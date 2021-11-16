Тренер "Северстали" Разин оценил игру хоккеистов клуба на Кубке Карьяла

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты череповецкой "Северстали" Никита Гуслистов, Даниил Вовченко и Дмитрий Шугаев показали неплохую игру в составе сборной России на Кубке Карьяла. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Северстали" Андрей Разин.

На Кубке Карьяла форварды Гуслистов и Вовченко приняли участие во всех матчах, Шугаев защищал ворота в играх с финнами и чехами.

"Третий матч из-за перелета я вообще не видел, а в первом Шугаев для дебюта сыграл очень уверенно. Финны, в основном, играли в нашей зоне, и в тех голах в меньшинстве, которые нам забивались, его вины нет, - сказал Разин. - Гуслистов, как я видел, много работал, и все, что я требую от него в "Северстали", он и показывал: и в чужой зоне цеплялся, и вратаря закрывал в момент бросков, был всегда на пятачке, и в меньшинстве отрабатывал".

"Вовченко, учитывая, что он играл в разных сочетаниях, тоже, считаю, сыграл неплохо. С финнами было очень много удалений и его игровое время было невелико. А во второй игре он хорошо смотрелся с Мичковым и Галимовым, поучаствовал в двух голах", - добавил собеседник агентства.

Разин во время турнира работал тренером-консультантом национальной команды. "Кто же отказывается от любой работы с национальной командой? Любой тренер об этом мечтает, и я в том числе, даже на удаленке", - отметил специалист.