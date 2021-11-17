Конгресс World Athletics обсудит ситуацию вокруг восстановления статуса ВФЛА

ТАСС, 17 ноября. Конгресс Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) пройдет 17 и 18 ноября в онлайн-формате. Делегаты конгресса заслушают доклад о текущей ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но никаких решений ожидать не стоит.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио.

Еще 31 августа 2020 года комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, в которой содержалась подробная информация об усилении антидопинговой деятельности. После корректировок было обозначено, что дорожная карта должна быть полностью выполнена к марту 2022 года.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова доложит о ходе восстановления национальной федерации в первый день конгресса. "Я хочу рассказать о том, в какой ситуации находится сейчас российская легкая атлетика и какие шаги были сделаны федерацией за последний год. В работе конгресса вместе со мной также примут участие генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин и исполнительный директор федерации Борис Гришин", - сообщила Привалова ТАСС. Перед делегатами конгресса выступит и глава рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

На конгрессе также будет обсужден план по развитию легкой атлетики на период с 2022 по 2030 годы. Этот план включает в себя концепцию четырехлетней работы World Athletics по увеличению количества занимающихся легкой атлетикой, а также болельщиков и спонсоров. Восьмилетний план включит в себя реформирование работы антидопинговой организации Athletics Integruty Unit.