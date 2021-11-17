Умер основатель женского баскетбольного клуба "Спартак" Давид Берлин

ТАСС, 17 ноября. Основатель подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" Давид Берлин умер на 97-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

"Печальная новость для всего спортивного сообщества не только Подмосковья, но и всей России, - написал Абаренов. - На 97-м году жизни скончался почетный гражданин Московской области легендарный Давид Яковлевич Берлин. Это был великий человек, и для меня большая честь - знакомство и возможность работать с ним".

"Патриарх баскетбола", как его называли в нашей стране, всю свою жизнь посвятил развитию любимого вида спорта. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же женского баскетбольного клуба "Спартак", он воспитал олимпийских чемпионок, заложил важнейшие спортивные традиции, в том числе и в Московской области. Давид Яковлевич по праву считается основоположником развития женского баскетбола в нашей стране. Его уход - огромная утрата для каждого, кто имеет отношение к спорту. Выражаю соболезнования родным и близким Давида Яковлевича, вечная память", - добавил министр.

Берлин основал "Спартак" в 1949 году, он привел команду к победе в чемпионате СССР 1978 года и трижды выигрывал с ней Кубок Ронкетти (ныне - Еврокубок). Воспитанницы Берлина завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них - двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. В 1970-1990 годах он был заместителем председателя Федерации баскетбола России, председателем тренерского совета России.