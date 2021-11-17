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Биатлон

Маматов заявил, что российскому биатлону необходимы серьезные реформы

По его словам, нужно брать на старты молодых спортсменов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российский биатлон за последние годы утратил лидирующие позиции на международной арене, ему необходимы серьезные реформы, в первую очередь в вопросе подготовки спортсменов. Такое мнение во время презентации автобиографической книги "Я сибиряк, а это особая каста" высказал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виктор Маматов.

В последние годы в российском биатлоне было установлено несколько антирекордов, в том числе по продолжительности гонок Кубка мира без призовых мест. На последнем чемпионате мира национальная команда завоевала одну награду - бронзу в мужской эстафете.

"Благодаря книге у меня встали перед глазами прошедшие баталии, - сказал Маматов. - Приходится констатировать, что мы упустили возможности, которые у нас были. Надо собираться и серьезно обсуждать сложившуюся ситуацию, принимать меры. Возможно, даже административного характера."

"И в первую очередь - правильно расставить методические вопросы по всем нашим слоям: юниорскому, юношескому, молодежному и взрослому. Надо брать молодых. Я так делал, на Олимпиаде в Сараево в эстафете бежали два бывших юниора. Я не боялся и доверял им", - подчеркнул он.

Маматов пожелал болельщикам быть доброжелательнее по отношению к спортсменам.

Старт новому международному сезону будет дан в конце ноября, его главным событием станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.

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