Умер двукратный призер Олимпиад по легкой атлетике в составе сборной СССР Леонид Бартенев

ТАСС, 17 ноября. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Леонид Бартенев скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Леонида Бартенева, а также всей легкоатлетической общественности", - сказано в заявлении.

Бартенев дважды выигрывал серебряные олимпийские медали в эстафете 4х100 (1956, 1960). Также на его счету две бронзы чемпионатов Европы в той же дисциплине (1954, 1958). После завершения спортивной карьеры Бартенев занялся тренерской деятельностью. Среди его учеников были чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов Европы Ирина Назарова, Галина Бухарина, Людмила Сторожкова и Надежда Ильина.