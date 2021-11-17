В Госдуме прокомментировали продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и Министерство спорта России должны продолжить активную работу в вопросе восстановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В среду конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. За продление отстранения выступили 126 делегатов, представляющих национальные федерации, против проголосовали 18 членов конгресса. 34 делегата воздержались от голосования.

"Несмотря на то что отстранение ВФЛА снова продлено, мы видим, что международная федерация отмечает прогресс в восстановлении. ВФЛА совместно с министерством спорта проделали большую работу, чтобы добиться прогресса в процессе восстановления. Сейчас мы получили хороший сигнал, который нужно сохранить, и продолжить активную работу. А то уже сложилось ощущение, что отстранение наших легкоатлетов длится вечно, не одно поколение спортсменов уже пострадало из-за этого", - сказал Свищев

"Считаю, что руководству ВФЛА нужно решительно взяться за выполнение оставшихся критериев, чтобы к весне 2022 года у World Athletics не было других вариантов, кроме как восстановить в правах наших спортсменов. Здесь дело касается новых поколений наших спортсменов, и их будущее мы не можем ставить под угрозу", - добавил депутат.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.