Совет IIHF обсудит вопрос участия сборной Китая в Олимпиаде 26 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудит вопрос участия мужской сборной Китая в Олимпиаде в Пекине 26 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

В конце сентября президент IIHF Люк Тардиф рассказал AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" - с хабаровским "Амуром" (15 ноября) и омским "Авангардом" (17 ноября).

"Встреча совета планируется в конце следующей недели - 26 ноября. Но пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение", - сообщили в пресс-службе.