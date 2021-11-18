ЦСКА уступил "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 18 ноября. Московский ЦСКА уступил испанской "Барселоне" со счетом 73:81 в матче десятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Барселоне.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Йоханнес Фойгтманн, набравший 21 очко. У "Барселоны" больше всего очков набрал Никола Миротич (21).

Ранее в среду петербургский "Зенит" дома обыграл германскую "Альбу" со счетом 75:66, казанский УНИКС на своей площадке победил итальянский "Милан" (97:71). Турецкий "Анадолу Эфес" дома одержал победу над греческим "Олимпиакосом" (88:69) тель-авивский "Маккаби" дома оказался сильнее "Монако" (95:84).

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с испанской "Басконией" 19 ноября. "Барселона" в этот же день в гостях сыграет с французским АСВЕЛом.