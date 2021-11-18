Умер бывший футболист "Крыльев Советов" Денис Ковба

Ранее супруга игрока Надежда Ковба сообщила, что футболист заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

ТАСС, 18 ноября. Бывший футболист самарских "Крыльев Советов" и сборной Белоруссии Денис Ковба умер на 43-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".

"Крылья Советов" приносят глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, проведя за клуб 260 матчей и забив восемь голов. Вместе с самарским клубом он становился бронзовым призером чемпионата России и доходил до финала кубка страны. Также он выступал за белорусский "Локомотив", украинские клубы "Звезда" и "Александрия", чешскую "Спарту", с которой стал чемпионом страны, и подмосковные "Химки". За сборную Белоруссии Ковба провел 36 матчей, забив два гола.