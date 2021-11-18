Тихонов: бывший футболист "Крыльев Советов" Ковба был открытым и веселым парнем

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший полузащитник футбольного клуба "Крылья Советов" Денис Ковба был открытым и веселым парнем. Об этом ТАСС рассказал бывший игрок самарцев, восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов.

Ковба умер в четверг в возрасте 42 лет. Ранее его супруга Надежда Ковба сообщила, что бывший игрок заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

"Мы с ним играли, открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет", - сказал Тихонов.

Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России, доходил до финала Кубка России, а также выступал в Кубке УЕФА.