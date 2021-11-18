Бывший футболист сборной России Шатов принял решение приостановить карьеру

ТАСС, 18 ноября. Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов принял решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба "Рубин".

"Рубин" и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем", - сказал Шатов.

Шатову 31 год, он выступал за "Рубин" с 2020 года, ранее футболист играл за екатеринбургский "Урал", махачкалинский "Анжи", санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар". В составе "Зенита" полузащитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. В составе сборной России Шатов выступал с 2012 по 2016 год, провел 28 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.