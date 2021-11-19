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Футбол в России

Отец Черышева заявил, что "Валенсия" пока не обсуждала с его сыном уход из клуба

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел пять игр и отметился одной результативной передачей

ТАСС, 19 ноября. Руководство испанского футбольного клуба "Валенсия" пока не обсуждало с российским полузащитником Денисом Черышевым вопрос о контракте. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.

"Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался, - сказал Черышев-старший. - "Валенсия" сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице".

"Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы, сейчас все будет зависеть только от игроков. Хочется, чтобы команда всегда боролась за самые высокие места. "Валенсия" - тот клуб, который обязан находиться в районе зоны еврокубков", - добавил специалист.

Черышеву 30 лет, в текущем сезоне чемпионата Испании он провел пять игр и отметился одной результативной передачей. В сезоне-2020/21 полузащитник выходил на поле в 22 играх, в которых отдал три голевые передачи.

"Валенсия" занимает 10-е место в чемпионате Испании, после 13 туров команда набрала 17 очков.

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Российский футболЧерышев, Денис Дмитриевич
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