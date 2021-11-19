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Итоговый турнир ATP

Медведев сыграет с Руудом в полуфинале Итогового турнира ATP

Норвежец в заключительном туре группового этапа обыграл россиянина Андрея Рублева
Каспер Рууд EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Каспер Рууд
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 19 ноября. Норвежец Каспер Рууд обыграл россиянина Андрея Рублева в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вышел в полуфинал. Соревнования проходят в Турине.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу норвежца. В полуфинале Рууд встретится с россиянином Даниилом Медведевым. В другом полуфинальном матче серб Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Рууду 22 года, он является восьмой ракеткой мира. На его счету шесть титулов под эгидой ATP. Высшим достижением норвежца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

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