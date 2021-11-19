Юная дагестанка заключила контракт с футбольной академией клуба "Манчестер Сити"

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Проживающая в Великобритании 12-летняя уроженка Дагестана Самира Шихшабекова заключила контракт с футбольной академией клуба "Манчестер Сити". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту региона.

"Проживающая в Великобритании 12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова заключила контракт с футбольной академией известного клуба "Манчестер Сити". Самира Шихшабекова играет на позиции форварда. Тренеры академии прочат девочке перспективное будущее", сообщили в ведомстве.

Самира - уроженка села Верхний Дженгутай Буйнакского района Дагестана. Желание серьезно заниматься футболом, по словам родителей девочки, появилось несколько лет назад, когда она посещала тренировки младшего брата. Он также воспитывается в академии "Манчестер Сити" .

"Манчестер Сити" - английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.