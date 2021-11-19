Россияне выиграли две золотые медали в первый день чемпионата мира по прыжкам на батуте

ТАСС, 19 ноября. Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали в первый соревновательный день чемпионата мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Баку.

Алексей Светлишников, Вадим Афанасьев, Александр Лисицын и Максим Рябиков стали победителями командных соревнований в прыжках на акробатической дорожке. Александр Одинцов, Василий Макарский, Михаил Заломин и Михаил Юрьев заняли первое место в командных соревнованиях в двойном минитрампе. В аналогичной дисциплине у женщин россиянки Дана Садкова, Дарья Неспанова, Александра Бонарцева и Алина Кузнецова стали серебряными призерами.

Михаил Мельник, Никита Федоренко, Дмитрий Ушаков и Кирилл Пантелеев стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях по прыжкам на батуте. В аналогичной дисциплине у женщин россиянки Ирина Кундиус, Мария Михайлова, Яна Лебедева и Анна Корнецкая также завоевали бронзовые награды.

В субботу и воскресенье будут разыграны медали в личных соревнованиях и в командном многоборье.

Чемпионат мира завершится 21 ноября.