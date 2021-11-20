Чемпионат Европы по керлингу стартует в Норвегии

ТАСС, 20 ноября. Чемпионат Европы по керлингу начнется 20 ноября в столице зимних Олимпийских игр 1994 года Лиллехаммере. Турнир является этапом подготовки для ряда мужских и женских сборных к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Соревнования в Норвегии пройдут в дивизионах А и В. В элите сыграют женские сборные России, Германии, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Швеции, Турции и Швейцарии. Мужская команда России сыграет в дивизионе В со сборными Австрии, Бельгии, Англии, Франции, Словении, Словакии, Турции, Уэльса, Болгарии, Белоруссии, Испании, Эстонии, Венгрии, Латвии и Литвы.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В мужскую команду России под руководством Александра Козырева вошли Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Россиянки в субботу сыграют с командами Шотландии (11:00 мск) и Швеции (20:00 мск), а россияне в 20:00 мск начнут матч с литовцами.

В дивизионе А по итогам кругового турнира четыре лучшие команды выходят в полуфинал. В дивизионе В в плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, далее пройдут квалификационные матчи, полуфиналы, финал и матч за третье место. Победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Чемпион Европы и финалист выйдут в квалификацию на чемпионат мира 2022 года, а две лучшие сборные из дивизиона В выйдут в дивизион А.

Женская сборная России будет одним из фаворитов турнира. Россиянки выигрывали соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.