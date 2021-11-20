Союз биатлонистов России по мировому соглашению выплатил Тарасову около 7 млн рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) по условиям мирового соглашения выплатил бывшему вице-президенту организации Сергею Тарасову около 7 млн рублей. Об этом сообщил источник ТАСС.

В прошлом году Тарасов через суд требовал от СБР погасить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента, который он занимал два года при прежнем президенте организации Владимире Драчеве.

"Союз биатлонистов России проиграл дело в суде, - сообщил источник. - Подавать апелляцию организация не стала. Было решено заключить мировое соглашение, по которому Тарасов получил около 7 миллионов рублей". СБР не стал комментировать эту информацию.

Тарасов покинул СБР в июле 2020 года, после избрания на пост президента Виктора Майгурова. Он не стал участвовать во внеочередных выборах руководства организации, которые должны были помочь преодолеть раскол внутри правления СБР. Тарасов поддерживал Драчева, но тот добровольно оставил пост за день до выборов. Майгуров прежде состоял в правлении и был в числе оппонентов Драчева.