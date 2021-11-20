"Крылья Советов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 59-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Урала" Артем Мамин. На 90-й минуте счет сравнял Юрий Железнов.
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике самарского клуба Денисе Ковбе, который умер в четверг в возрасте 42 лет. Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарскую команду 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевывал бронзу чемпионата России, доходил до финала кубка страны, а также выступал в Кубке УЕФА.
"Крылья Советов" идут на шестом месте, в 15 играх команда набрала 23 очка. "Урал" поднялся на 15-ю строчку, в активе команды 12 очков. В следующем туре "Крылья Советов" в гостях встретятся с "Нижним Новгородом" 28 ноября. "Урал" днем ранее в Екатеринбурге примет "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|14
|6
|7
|1
|20-13
|25
|5
|ЦСКА
|14
|7
|2
|5
|18-14
|23
|6
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|7
|Краснодар
|14
|6
|3
|5
|22-13
|21
|8
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|9
|Спартак
|14
|5
|4
|5
|16-19
|19
|10
|Ахмат
|14
|6
|0
|8
|15-20
|18
|11
|Ростов
|14
|4
|4
|6
|25-25
|16
|12
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Урал
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12
|16
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12