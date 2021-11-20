"Крылья Советов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 59-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Урала" Артем Мамин. На 90-й минуте счет сравнял Юрий Железнов.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике самарского клуба Денисе Ковбе, который умер в четверг в возрасте 42 лет. Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарскую команду 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевывал бронзу чемпионата России, доходил до финала кубка страны, а также выступал в Кубке УЕФА.

"Крылья Советов" идут на шестом месте, в 15 играх команда набрала 23 очка. "Урал" поднялся на 15-ю строчку, в активе команды 12 очков. В следующем туре "Крылья Советов" в гостях встретятся с "Нижним Новгородом" 28 ноября. "Урал" днем ранее в Екатеринбурге примет "Сочи".