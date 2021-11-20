Николаев: судья Иванов мог прибегнуть к помощи VAR, прежде чем удалять игрока "Локомотива"

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитр Сергей Иванов, прежде чем показать красную карточку футболисту "Локомотива" Мурило в матче с "Ахматом", мог прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.

В матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ахматом" в Москве главный судья удалил Мурило на 36-й минуте, усмотрев у него "фол последней надежды" при нарушении правил на Артеме Архипове. После этого "Ахмат" открыл счет со штрафного, который исполнил Даниил Уткин.

"Сложный момент для восприятия. Думаю, идеальным вариантом было посмотреть монитор, определить позицию защитника в движении, нападающего, контакт и, естественно, движение мяча - была ли возможность у нападающего сыграть в мяч и забить. Видеоарбитр мог бы пригласить Сергея Иванова к монитору, чтобы тот посмотрел повтор", - сказал Николаев.

Идет второй тайм, счет 2:1 в пользу "Ахмата".