"Ростов-Дон" обыграл "Подравку" в матче женской Лиги чемпионов по гандболу

ТАСС, 20 ноября. Российский "Ростов-Дон" со счетом 34:23 обыграл хорватскую "Подравку" в матче восьмого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"Ростов-Дон" возглавил турнирную таблицу группы А, набрав 12 очков, второе место с таким же количеством очков занимает венгерский "Ференцварош". На третьем месте располагается датский "Эсбьерг" (11 очков; 7 матчей), далее идут румынский "Бухарест" (8; 8), французский "Брест" (8; 7), германская "Боруссия" (7; 7), "Подравка" (2; 8) и черногорская "Будучность" (0; 7).

В следующем туре "Ростов-Дон" 8 января примет "Эсбьерг", "Подравка" днем позже на своей площадке сыграет с "Боруссией".

В матче группы В московский ЦСКА со счетом 21:24 на выезде уступил словенскому "Криму". ЦСКА занимает третье место в группе, набрав 9 очков. Первое место занимает венгерский "Дьёр" (14 очков; 7 игр), на второй строчке идет французский "Мец" (10; 7). Четвертое место занимает норвежский "Вайперс" (8; 7), далее идут датский "Оденсе" (8; 7), "Крим" (5: 8), шведский "Савехоф" (4; 7) и турецкий "Кастамону" (0; 7).

Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года, до сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.