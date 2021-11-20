Фигуристы Степанова и Букин считают любой старт проверкой нервов на пути к Олимпиаде

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Действующие чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин считают любой старт подготовкой к Олимпийским играм и проверкой нервов. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления на этапе серии Гран-при в Гренобле, где они заняли третье место.

По сумме двух танцев спортсмены набрали 200,29 балла (79,89+120,40).

"Каждые соревнования являются подготовкой к Олимпийским играм, и неважно, какого они ранга. Прежде всего, это проверка своих нервов, - рассказала Степанова. - Хочется прибавлять от старта к старту и выйти на главные соревнования в сезоне в наилучшей своей форме".

Иван Букин отметил прогресс в катании по сравнению с этапом серии в Турине, где фигуристы также стали обладателями бронзовых наград: "Мы сделали небольшой шаг вперед по сравнению с нашим первым Гран-при и довольны более, чем на предыдущем. Будем готовиться и исправлять ошибки перед чемпионатом России".

Победу в Гренобле одержали четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (221,25; 89,08+132,17), канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье расположились на второй позиции (203,16; 81,35+121,81). Пападакис и Сизерон, а также Гиллес и Пуарье гарантировали себе место в финале Гран-при. Среди россиян в танцах на льду на попадание в финал претендуют действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Два третьих места на этапах не дают Степановой и Букину возможности пройти в финал.