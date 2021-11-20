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Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский вышли в финал серии Гран-при в соревнованиях спортивных пар

Россияне одержали победу на этапе во французском Гренобле
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова AP Photo/Francois Mori
Описание
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова
© AP Photo/Francois Mori

ТАСС, 20 ноября. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, выиграли этап Гран-при во французском Гренобле.

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Фигуристы по сумме двух программ набрали 216,96 балла (77,17+139,79). Вторыми стали россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15; 73,02+132,13), третьими - американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (201,69; 70,15+131,54).

Бойкова и Козловский обеспечили себе место в финале Гран-при. Ранее участие в финале серии гарантировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата мира (2021) и чемпионами России (2020).

Следующий этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября, после которого определятся все участники финала. В парном катании на попадание в финал из россиян претендуют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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