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Футбол в Испании

"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством Хави

Команда на своем поле обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0
Главный тренер "Барселоны" Хави EPA-EFE/Quique Garcia
Описание
Главный тренер "Барселоны" Хави
© EPA-EFE/Quique Garcia

ТАСС, 21 ноября. Футбольный клуб "Барселона" со счетом 1:0 обыграл "Эспаньол" в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу".

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Забитым мячом в составе "Барселоны" отметился Мемфис Депай, на 48-й минуте реализовавший пенальти. За "Барселону" дебютировал 17-летний воспитанник академии каталонцев Ильяс Ахомач. Он был заменен в перерыве, вместо него на поле вышел Абде Эззалзули.

"Барселона" провела первую официальную встречу под руководством нового главного тренера Хави, который занял этот пост 6 ноября. Соглашение с Хави рассчитано до лета 2024 года. Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре титула победителя Лиги чемпионов.

"Барселона" и "Эспаньол" провели 173-е дерби в рамках чемпионата Испании. "Барселона" одержала в этом противостоянии 101-ю победу. "Эспаньол" обыгрывал "Барселону в 34 матчах и 38 завершил вничью.

"Барселона" прервала свою четырехматчевую серию без побед в первенстве страны, последний раз они побеждали 17 октября в матче с "Валенсией" (3:1). Подопечные Хави располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 очками в активе. "Эспаньол" занимает 11-е место, набрав 17 очков.

В следующем туре "Барселона" на выезде встретится с "Вильярреалом" 27 ноября. "Эспаньол" на следующий день примет "Реал Сосьедад". Также "Барселона" на следующей неделе проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

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