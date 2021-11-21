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Автогонки

Француз Себастьен Ожье стал восьмикратным чемпионом мира по ралли

Вторым стал британец Элфин Эванс
Себастьен Ожье ("Тойота") EPA-EFE/Enric Fontcuberta
Описание
Себастьен Ожье ("Тойота")
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 21 ноября. Французский гонщик команды "Тойота" Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2021 года.

На заключительном этапе, которой прошел в итальянской Монце, Ожье одержал победу. Британец Элфин Эванс ("Тойота"), являвшийся единственным конкурентом француза в борьбе за титул, финишировал вторым. Замкнул первую тройку испанец Дани Сордо ("Хёндэ").

Ожье выиграл пять из 12 этапов в сезоне, набрав 230 очков. На счету Эванса две победы и 207 очков. Третье место по итогам чемпионата занял бельгиец Тьерри Нёвилль ("Хёндэ"), в активе которого 176 очков. Завершившийся сезон стал последним для Ожье в WRC на полном расписании, в следующем году француз продолжит выступать за "Тойоту", но примет участие лишь на нескольких этапах чемпионата.

Ожье 37 лет, он стал восьмикратным чемпионом мира. По количеству титулов француз занимает второе место в истории, уступая только соотечественнику Себастьену Лёбу (9). Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 168 ралли, одержал 54 победы (второй показатель после Лёба - 78) и 91 раз поднимался на подиум (третий показатель в истории).

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