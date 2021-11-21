Француз Себастьен Ожье стал восьмикратным чемпионом мира по ралли

ТАСС, 21 ноября. Французский гонщик команды "Тойота" Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2021 года.

На заключительном этапе, которой прошел в итальянской Монце, Ожье одержал победу. Британец Элфин Эванс ("Тойота"), являвшийся единственным конкурентом француза в борьбе за титул, финишировал вторым. Замкнул первую тройку испанец Дани Сордо ("Хёндэ").

Ожье выиграл пять из 12 этапов в сезоне, набрав 230 очков. На счету Эванса две победы и 207 очков. Третье место по итогам чемпионата занял бельгиец Тьерри Нёвилль ("Хёндэ"), в активе которого 176 очков. Завершившийся сезон стал последним для Ожье в WRC на полном расписании, в следующем году француз продолжит выступать за "Тойоту", но примет участие лишь на нескольких этапах чемпионата.

Ожье 37 лет, он стал восьмикратным чемпионом мира. По количеству титулов француз занимает второе место в истории, уступая только соотечественнику Себастьену Лёбу (9). Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 168 ралли, одержал 54 победы (второй показатель после Лёба - 78) и 91 раз поднимался на подиум (третий показатель в истории).