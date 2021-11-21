Рекордсмен по количеству матчей Крикунов заявил, что не намерен завершать карьеру тренера

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель рекорда по количеству проведенных матчей на посту главного тренера в истории отечественного хоккея Владимир Крикунов пока не собирается завершать карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

Последним клубом Крикунова было московское "Динамо", в котором он работал до конца сезона-2020/21.

"Я еще не сказал, что совсем закончил. Пока ничего достойного из предложений не было", - сказал Крикунов.

Бывший главный тренер "Динамо" принял участие в гала-матче в воскресенье, посвященном 75-летнему юбилею клуба.

"Для кого-то 75 лет большой срок, но для хоккейного клуба "Динамо", наверное, не такой большой. Будет 100 лет и 150 лет, но понятно, что такое событие не каждый день. Что касается работы на нем в качестве тренера, то ничего особенного - это больше шоу было".

Крикунову 71 год, он начал тренерскую карьеру в 1985 году, возглавив минское "Динамо". Под его руководством московское "Динамо" стало чемпионом России (2005) и выиграло Кубок европейских чемпионов (2006), а сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира 2005 года.