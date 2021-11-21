Американский баскетболист Кори Маниго подключен к аппарату ИВЛ после драки в Никосии

НИКОСИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Легкий форвард кипрского баскетбольного клуба АЕЛ из Лимасола американец Кори Маниго был в тяжелейшем состоянии госпитализирован в воскресенье в больницу столицы острова Никосии и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщают кипрская полиция и клуб АЕЛ.

"Согласно данным, которые подлежат проверке, сегодня около 5 часов утра была получена информация о драке возле ночного клуба в Никосии, в ходе которой один человек получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении полиции.

В нем также сказано, что после получения этой информации следователи "направились в больницу общего профиля Никосии, где обнаружили двух человек в состоянии опьянения с очевидными внешними травмами". Указанные лица сообщили сотрудникам полиции, что на них напали неизвестные. "Дальнейшее обследование показало, что 23-летний мужчина серьезно пострадал, состояние его здоровья, по словам дежурных врачей, оценивается как критическое", - отмечается в сообщении стражей порядка.

Позднее клуб АЕЛ подтвердил, что 23-летний пострадавший - это Кори Маниго, и что, помимо него, травмы в этом инциденте также получили его спутница и еще один американский игрок команды из Лимасола Брендон Аверетт.

В клубе сказали, что Маниго госпитализировали с очень тяжелой черепно-мозговой травмой и что врачам пришлось его интубировать, но при этом подчеркнули, что жизнь баскетболиста находится вне опасности.