"Ледяные Крылья" готовы сняться с чемпионата ЖХЛ, если не найдут средств до конца года

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Ледяные Крылья" вынужден будет сняться с чемпионата в том случае, если не сможет найти источники финансирования до конца нынешнего года. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Артур Надргулов.

Команда, базирующаяся в Ярославле, выступает в чемпионате ЖХЛ с нынешнего сезона. В 15 матчах она одержала одну победу и занимает последнее место в турнирной таблице. Домашней ареной "Крыльев" является дворец Училища олимпийского резерва (УОР).

"Ситуация сейчас реально критическая - зарплату мы не получаем уже пятый месяц, и нам, а это тренерскому штабу, персоналу и игрокам, должны порядка 6 млн рублей. По факту клуб живет за счет частных денег - есть маленькие спонсоры, на пожертвования которых мы арендуем лед и проводим домашние матчи, - сказал Надргулов. - У нас уже есть небольшой долг за проведение последней пары игр (с "Белыми Медведицами" - прим. ТАСС), и мы его должны погасить, чтобы нам могли предоставить площадку на следующие домашние матчи. Подобная ситуация у нас была, когда мы не оплатили вовремя аренду льда перед матчем с СКСО: гостей даже не пустили на арену и позволили там покататься только после того, как поступила платежка".

До конца года "Ледяные Крылья" должны сыграть пять матчей: на выезде с "Агиделью" 22 ноября, а также с 26 ноября по 1 декабря со СКИФом и "Агиделью" по две встречи.

"Можем продержаться до конца ноября. Сейчас идет поиск средств, чтобы сыграть матчи с командами из Уфы и Нижнего Новгорода дома, потом будет перерыв. В январе у нас матчи в Красноярске, которые были перенесены на этот месяц, - очень дорого выходила поездка, так как нужно добираться самолетом. И у девчонок, и у меня терпение заканчивается - мы находимся в постоянном поиске денег", - подчеркнул главный тренер.

Идет процесс выживания, но хоккеистки стараются еще и играть

Надргулов рассказал, что клуб не может постоянно жить за счет маленькой спонсорской помощи. "Когда то тут, то там подкинут по 100-200 тыс. рублей, это до поры до времени, поскольку не все идут нам навстречу. Тем более сейчас коронавирус, и средний бизнес пострадал. Пока девочки у нас входят в положение, хотя им терпеть тяжело - они тоже влезают в долги, по сути, выживают", - сказал он.

"Результаты у нас падают в связи с тем, что у нас отсутствуют условия для тренировочного процесса, и игрокам есть нечего - энергию неоткуда черпать. Люди просто не знают, что будет завтра, проявляются страх и апатия. Разговариваю со многими девчонками - они переживают, поскольку понимают, что если команда закроется, то сложно будет найти новый клуб в середине сезона. И непонятно, как дальше форму поддерживать, куда ехать, и это может вообще поставить на их карьере крест", - добавил он.

В одном из последних матчей "Крылья" проиграли СКИФу на выезде со счетом 0:17. "По сути, у нас идет процесс выживания, но при этом мы еще и стараемся играть. Однако сейчас уже действительно все: за время прошедшего перерыва в чемпионате (с конца октября по середину ноября - прим. ТАСС) мы как следует не подготовились, поскольку у нас не было возможности тренироваться. А сейчас даже заниматься на улице, давать какую-то "физику" сложно из-за погодных условий, и вот показатель нашей игры - 0:17", - отметил Надргулов.

На письма клуба с просьбой о спонсорской помощи в ряд компаний в Ярославской области и Москве приходили отказы. "Областные компании отказывали с такой мотивировкой, что нет денег. Писали мы и в букмекерские конторы в Москву, но их не привлекают рекламные возможности, поскольку женский хоккей не такой популярный. Проще какому-то блогеру надеть футболку, и больше на этом заработаешь", - описал ситуацию Надргулов.

"Мы даже работали с агентством, которое ищет спонсоров, и сложности такие, что агенты не могут создать определенные рекламные возможности - женский хоккей, как я уже сказал, не такой популярный, на телевидении его не показывают, только в YouTube-каналах. Сами знаете, что объем соцсетей в ЖХЛ довольно маленький. Областные власти нам сказали, что бюджет уже заложен, лишнего нет, поменялся губернатор, и у него сейчас транспортная реформа. Ему сейчас прежде всего нужно деньги потратить на транспорт, чем нам помочь", - сказал главный тренер.

По его словам, денежная сумма, о которой просит клуб, не является огромной. "Все до конца не могут понять сумму вопроса. Мы немного просим - порядка 40-50 млн рублей на сезон, чтобы содержать клуб", - отметил он.