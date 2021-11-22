Фетисов: российские хоккеисты на Олимпиаде должны опровергнуть доводы скептиков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России должны опровергнуть доводы скептиков, считающих, что команда выступит на Олимпиаде неудачно. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (два раза как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. Сборная России определилась с главным тренером и тренерским штабом на Олимпиаду только в сентябре-октябре. Команду возглавил Алексей Жамнов.

"Олимпийский турнир, на котором я играл и тренировал, может преподнести любые сюрпризы. У нас довольно много скептицизма, но есть шикарная вратарская линия, мегафорварды, и за счет организации игры мы можем рассчитывать на большой успех. Нужно, чтобы все подошли в хорошей физической форме без травм и попробовали опровергнуть все доводы скептиков", - сказал Фетисов.

В Олимпиаде примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако лига может до 10 января изменить решение в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

"Решение принято, мы с Фазелем (бывшим президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем - прим. ТАСС) были в Израиле, обсуждали тему. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире и в Китае и от здоровья хоккеистов. Насколько я понимаю, страховка мегазвезд сама по себе огромная - "триллион долларов" приедет на Олимпиаду. Но еще больше страховка связана с риском заболеть коронавирусом, поэтому я думаю, что это экономический инструмент", - отметил Фетисов.

"Считаю, что на 90% решение уже принято, но если что-то из ряда вон выходящее произойдет, то НХЛ будет принимать решение в пользу благополучия лиги, игроков прежде всего и их здоровья", - добавил он.