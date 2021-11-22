Левандовский, Роналду и Месси вошли в число финалистов премии лучшему игроку года ФИФА

ТАСС, 22 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала короткий список финалистов премии на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На приз претендуют француз Карим Бензема ("Реал", Испания), бельгиец Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия и "Манчестер Юнайтед", Англия), норвежец Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия, Дортмунд), итальянец Жоржиньо, француз Н'Голо Канте (оба - "Челси", Англия), поляк Роберт Левандовский ("Бавария", Германия), Килиан Мбаппе, бразилец Неймар (оба "Пари Сен-Жермен"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания и "Пари Сен-Жермен") и египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия).

Также будут названы лучшие футболистка года, тренеры среди мужских и женских команд и вратари.

Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 января 2022 года. Голосование продлится до 10 декабря 2021 года.