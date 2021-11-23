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Лига чемпионов

"Зенит" во вторник проведет гостевой матч футбольной Лиги чемпионов против "Мальмё"

Если российская команда не проиграет в этой встрече, то гарантирует себе участие в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 23 ноября. Российский футбольный клуб "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях против шведского "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Если российская команда не проиграет в этой встрече, то гарантирует себе участие в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости европейского клубного турнира.

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Тренер "Зенита" Семак ожидает агрессивной игры от "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

Матч пройдет в Мальмё на одноименном стадионе, игра начнется в 23:00 мск. Ранее команды встречались во втором туре группового этапа. Победу в Санкт-Петербурге одержал "Зенит", игра завершилась со счетом 4:0.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что первый матч ничего не значит перед предстоящей встречей. "По составу некоторые игроки выпадали по тем или иным причинам, в остальном игра "Мальмё" не изменилась, - сказал Семак на пресс-конференции. - Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений. Команда хорошо и активно играет, первый матч не должен никого вводить в заблуждение, он мог сложиться по-другому. Я не думаю, что у "Мальмё" скамейка запасных короче, чем у нас, есть кому играть, поверьте, игроки соперника будут на 100% сражаться, чтобы добыть первую победу для клуба в Лиге чемпионов".

Его коллега из "Мальмё" Йон-Даль Томассон заявил, что команда продолжает верить в то, что сможет занять третье место и попасть в плей-офф Лиги Европы. "В прошлом матче с "Зенитом" мы хорошо показали себя в защите, особенно в первом тайме, шансов было довольно много, постараемся показать это в предстоящей игре, - сказал Томассон журналистам. - У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы знаем их у "Зенита", постараемся это использовать. Мы боремся за третье место, мы верим в это. У нас есть амбиции и команда, надеемся, что мы это сделаем, это наша цель".

В составе "Зенита" из-за травм не смогут сыграть голкипер Станислав Крицюк и нападающий Сердар Азмун. Как сообщил Семак, оба футболиста не прилетели в Швецию по медицинским показателям. У "Мальмё" встречу из-за повреждений пропустят полузащитник Андерс Кристиансен, а также нападающие Йо-Инге Бергет и Ула Тойвонен.

"Мальмё" - фаворит матча"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что опасные моменты будут исходить со стандартных положений "Мальмё". "Думаю, что у всех скандинавских команд фишкой является игра на стандартных положениях, - сказал Кержаков журналистам. - Ребята довольно высокорослые. Конечно, мы все это разберем. Я бы не стал выделять какого-то игрока конкретно, выделю команду. Их главное оружие - сплоченность".

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Петржела назвал "Мальмё" фаворитом матча Лиги чемпионов с "Зенитом"
Петржела назвал "Мальмё" фаворитом матча Лиги чемпионов с "Зенитом"

Полузащитник "Мальмё" Сёрен Риекс заявил на пресс-конференции, что команда приложит все усилия для победы над "Зенитом". "Естественно, матч будет сложным, но мы надеемся на положительный исход, - сказал он. - Игра будет такой же сложной, как и все остальные в Лиге чемпионов, "Зенит" - очень сильная команда, мы постараемся сделать все возможное для победы. Нам нужно стараться не бояться играть, хорошо сыграть в обороне, потому что у "Зенита" хорошие нападающие".

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела назвал "Мальмё" фаворитом в предстоящей игре. "Мальмё" играет дома, команда подойдет по-другому к этой игре, не как в Санкт-Петербурге, поэтому можно говорить и о победе "Мальмё", там играть очень тяжело, - сказал Петржела ТАСС. - Думаю, можно сказать, что "Мальмё" является фаворитом в этой игре. Они не выиграли еще ни одного матча в Лиге чемпионов, поэтому будет возможность. Я думаю, что "Зенит" является второй слабой командой в группе, потому что "Ювентус" и "Челси" сильны".

"Зенит" занимает третье место в группе Н, набрав три очка в четырех матчах. "Мальмё" не имеет очков и располагается на четвертой позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они также проведут матч во вторник.

Если матч между "Зенитом" и "Мальмё" завершится вничью, то команда из Санкт-Петербурга гарантирует себе участие в плей-офф Лиги Европы, потому что в случае равенства очков выше находится команда, которая набрала больше очков в очных играх. В случае победы "Мальмё" над "Ювентусом" в шестом туре группового этапа, у шведской команды станет четыре очка, но в играх с "Зенитом" команда наберет только одно очко, из-за чего окажется ниже в таблице. Если "Зенит" выиграет в Швеции, то также гарантирует себе выход в Лигу Европы, так как отрыв от "Мальмё" за тур до конца группового этапа составит шесть очков.

Лига чемпионов-2021/22. Группа H
МестоКомандаИВНПМО
1Ювентус44006-212
2Челси43016-19
3Зенит41036-63
4Мальмё40040-120

 

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