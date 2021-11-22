Петржела назвал "Мальмё" фаворитом матча Лиги чемпионов с "Зенитом"

Матч "Мальмё" - "Зенит" пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры - в 23:00 мск. Во втором туре группового этапа "Зенит" на своем поле победил "Мальмё" со счетом 4:0.

"Ни в коем случае не стоит ждать такого же разгрома от "Зенита", как в первом матче, - сказал Петржела. - "Мальмё" дома играет очень хорошо, сильная команда, поэтому "Зенит" ждет тяжелая игра. Я думаю, что встреча завершится вничью, но команда сможет гарантировать себе участие в еврокубках весной".

"Мальмё" играет дома, команда подойдет по-другому к этой игре, не как в Санкт-Петербурге, поэтому можно говорить и о победе "Мальмё". Там играть очень тяжело. Думаю, можно сказать, что "Мальмё" является фаворитом в этой игре. Они не выиграли еще ни одного матча в Лиге чемпионов, поэтому будет возможность. Я думаю, что "Зенит" является второй слабой командой в группе, потому что "Ювентус" и "Челси" сильны", - добавил собеседник агентства.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба провел в текущем сезоне 20 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач. "Это супер, что Дзюба забивает, - отметил Петржела. - Я считаю, что он является лучшим нападающим в России, потому что никто столько не забивает. Он находится в хорошей форме, может помочь команде. Но Дзюбе будет тоже тяжело, потому что такие команды играют очень жестко в обороне".

"Зенит" занимает третье место в группе Н, набрав 3 очка в 4 матчах. "Мальмё" не имеет очков и располагается на четвертой позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.