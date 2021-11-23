Левитин: заседание Совета при президенте по подготовке к Универсиаде пройдет в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта по вопросам подготовки к проведению Универсиады 2023 года в Екатеринбурге состоится в декабре. Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин в ходе рабочего совещания по подготовке к Всемирным летним студенческим играм в Екатеринбурге.

"Руководитель оргкомитета будет проводить заседание [Совета по развитию физической культуры и спорта] по подготовке к Универсиаде в декабре месяце, пока [такая дата] стоит в графике, - сказал Левитин. - Указ президента вышел, есть поручение правительства, теперь необходимо посмотреть ход реализации. За это время увеличилась стоимость строительных материалов, транспортировки. Мы сегодня хотим послушать, как это скажется на подготовке Универсиады, для того, чтобы на совещании у Дмитрия Чернышенко (вице-премьер РФ - прим. ТАСС) выйти с предложением по увеличению стоимости, если оно есть".

В октябре президент РФ поручил провести заседание Совета по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки Универсиады, назначив ответственными Левитина и Чернышенко.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.