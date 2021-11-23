В кулачных боях в России будет введен допинг-контроль

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Допинг-контроль будет введен в кулачных боях в России после официального признания спортивной дисциплиной. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Во вторник было объявлено о том, что кулачный бой официально признан видом спорта в России.

"Регламентом проведения допинг-контроля будет заниматься РУСАДА [Российское антидопинговое агентство], - сказал Щекутьев. - Он будет проводиться по примеру профессионального бокса. На титульных боях допинг-контроль будет обязательным, в остальных случаях - выборочным".

В Федерации бокса России будет создан департамент кулачного боя.