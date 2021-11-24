Билялетдинов: "Локомотив" из-за травм игроков вряд ли будет доминировать в игре с "Лацио"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в связи с отсутствием травмированных игроков вряд ли будет доминировать и атаковать в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов.

Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Во втором туре "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2. За "Локомотив" из-за травм не сыграют капитан и голкипер Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук, нападающий Зе Луиш. Под вопросом участие полузащитника Рифата Жемалетдинова и форварда Федора Смолова, которые пропустили встречу 15-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:2).

"У "Локомотива" не одна потеря, игроки, которые их заменят, получат шанс, - сказал Билялетдинов. - Молодой парень [Даниил Худяков], наверное, будет стоять [в воротах], в такой игре, возможно, и кураж поймает, но отсутствие Гилерме, конечно, является потерей для "Локомотива". Сама игра важна с точки зрения турнирной ситуации, нужно играть на победу, терять уже нечего, тем более дома. Надеюсь, что погода поможет".

"В Италии матч проиграли по всем статьям, я бы сказал, без шансов. Дома нужно что-то придумывать, может быть, будет новый замысел у тренера на эту игру. Исходя из количества народа я думаю, что доминировать, атаковать и постоянно прессинговать вряд ли получится. Я думаю, что "Локомотиву" должна сопутствовать удача, поможет быстрый гол, чтобы иметь потом возможности на контратаках забить еще", - добавил Билялетдинов.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав 2 очка в 4 матчах. "Лацио" с 5 очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.