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Летние олимпийские виды спорта

Умер заслуженный тренер России по гандболу Анатолий Иванов

Ему было 78 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по гандболу Анатолий Иванов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

"До последних дней Анатолий Михайлович участвовал в гандбольной жизни Волгограда, проводил мастер-классы и консультировал коллег, - говорится в заявлении ФГР. - Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича Иванова. Мы все потеряли великолепного специалиста и замечательного человека".

Иванов работал в Волгограде в училище олимпийского резерва и команде "Каустик", которая с 1996 по 1999 год четыре раза подряд выигрывала чемпионат России. Под руководством Иванова играли олимпийские чемпионы Олег Гребнев, Игорь Васильев, Сергей Погорелов и бронзовый призер Игр Олег Кулешов.

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