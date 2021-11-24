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Футбол в России

Тренер "Рубина" Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Причиной дисквалификации стала нецензурная брань в адрес официальных лиц во встрече с "Сочи"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Помощник главного тренера футбольного клуба "Рубин" Олег Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча по итогам игры 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом ТАСС сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"Рубин" обыграл в гостях "Сочи" со счетом 2:1.

"Тренер "Рубина" Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за нецензурную брань в адрес официальных лиц матча", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" за скандирования [в матче с "Ахматом"] оштрафован на 50 тысяч рублей. Также клуб предупрежден, что в случае повторного нарушения к нему будут применены более строгие меры", - добавил собеседник агентства.

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