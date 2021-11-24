Агапитов: перенос выборного конгресса IWF может пойти на пользу мировой тяжелой атлетике

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) пока не принимал решения о переносе на более поздний срок выборного конгресса организации, однако возможное изменение даты выборов теоретически может сделать избирательный процесс более прозрачным и честным. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома IWF и президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Выборный конгресс IWF должен пройти в Ташкенте сразу после окончания чемпионата мира с 20 по 21 декабря, однако в связи с имеющимися нарушениями регламента выборов в последние дни идут дискуссии о необходимости переноса конгресса на более поздние сроки. Ранее исполком ФТАР выдвинул Агапитова на должности президента, вице-президента и члена исполкома IWF, Александр Кишкин баллотируется в технический комитет международной федерации, Дмитрий Черногоров - в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков - в медицинский.

"Перенести дату выборов IWF может только исполнительный комитет, - заметил Агапитов. - Руководство IWF проинформировало членов исполкома о готовности провести выборы и следовать конституции организации. Но в действительности мы до сих пор не имеем списка приемлемых кандидатов на пост президента, что противоречит и конституции IWF, и регламенту организации выборов. Это рождает новые возможные сценарии развития ситуации, в том числе с переносом сроков".

"Мы видим, что за позиции в IWF развернулась настоящая война, в ход идут аппаратные манипуляции, бюрократические уловки, подтасовки допинг-проб, наложение санкций на национальные федерации за нарушения десятилетней давности. Но что бы ни происходило, выборы IWF должны быть легитимными, и, возможно, для чистоты избирательного процесса действительно необходимо перенести сроки. Почему нет? Но исполнительный комитет, повторюсь, такого решения пока не принимал", - заметил собеседник ТАСС.

В начале ноября Федерация тяжелой атлетики России получила официальное уведомление, ограничивающее возможности участия представителей ФТАР в выборах IWF, которые состоятся в декабре в Узбекистане. Члены специальной комиссии (Eligibility Determination Panel, EDP) считают, что представители России "временно не имеют права баллотироваться" в комитеты, комиссии и исполнительный совет организации. В своем решении EDP ссылается на то, что российская тяжелая атлетика имеет шесть и более нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике за четыре года, по которым вынесено решение о дисквалификации на срок более трех месяцев.

Агапитов в середине ноября заявил ТАСС, что считает решение EDP по кандидатам от России необоснованным и противоречащим духу обновленной конституции IWF, международному законодательству в области спорта и стратегическим задачам антидопингового движения. По его словам, все претензии в отношении тяжелоатлетов России давно исчерпаны, поводов для того, чтобы исключать ФТАР из полноценного и конструктивного диалога, не существует. Агапитов также подчеркнул, что намерен в судебном порядке опротестовать решение Eligibility Determination Panel.